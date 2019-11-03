Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Бывший вице-президент США Джо Байден, желающий баллотироваться от демократов на пост главы государства на выборах 2020 года, считает, что у нынешнего американского лидера Дональда Трампа отсутствует какой-либо внешнеполитический курс.
"Я не думаю, что у него (у Трампа) есть какая-либо внешняя политика. Российская политика в (ближневосточном) регионе укрепляется, позиции (президента Сирии) Асада укрепляется, Иран прокладывает путь в Сирию, а также в Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и в целом мы сейчас одиноки", - сказал Байден, отвечая на просьбу журналиста американской газеты Wall Street Journal прокомментировать вывод американских войск из Сирии.
Ранее Трамп распорядился о выводе порядка 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии. На территории страны остается небольшой контингент американских войск, в задачу которому, как заявляют в Вашингтоне, поставлена охрана нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
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