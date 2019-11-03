Аятолла Хаменеи выступил против переговоров Ирана с США

Иран не поддастся на давление со стороны США, и не пойдет на переговоры с Вашингтоном, поскольку это не решит существующих проблем, считает руководитель Исламской республики Иран аятолла Хаменеи.
"После победы (исламской) революции на протяжении 41 года США предпринимали враждебные действия против иранского народа. Конечно, мы не бездействовали и делали все, чтобы противостоять США, и во многих случаях нам удалось загнать их в угол", - написал в воскресенье аятолла Хаменеи в твиттере.
"Наше самое серьезное противостояние заключалось в том, чтобы блокировать политическое возвращение США в Иран. Избегать переговоров - это один из путей блокировки их проникновения. Это означает, что в мире существует народ, не признающий узурпации, тирании и международного диктата США", - подчеркнул иранский лидер.
"Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на 100% неправда. Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались и даже выражали любовь к северокорейским чиновникам! Но они даже ненамного не ослабили санкции", - отметил Хаменеи.
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