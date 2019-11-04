ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 5 млн 147,148 тыс. манатов на строительство индивидуальных жилых домов и школы в поселке Шейлан Агджабединского района для 144 семей вынужденных переселенцев.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertikinti-M» подписан контракт на строительство школы на 108 учеников. Сумма контракта - 1 млн 856,931 тыс. манатов.
С ОАО «Kur-Araz» подписан контракт на строительство 46 индивидуальных жилых домов. Сумма контракта - 3 млн 290,216 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пашинян заявил, что в переговорах по карабахскому урегулированию есть динамика
Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр
Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов
Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Премьер Украины утверждает: госбюджет 2020 впервые сверстан без повышения налогов и с сокращением дефицита
Украина запретила ввоз из России книг индийского философа и мистика Ошо и ряда трудов по психологии
В индийской столице введены ограничения на движение частного автотранспорта из-за загрязнения воздуха
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Быть вкладчиком AccessBank-а стало еще выгоднее
ОАО «АтаБанк» простило долг военнослужащего
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку