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Социум 04.11.2019 12:21

ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 5 млн 147,148 тыс. манатов на строительство индивидуальных жилых домов и школы в поселке Шейлан Агджабединского района для 144 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertikinti-M» подписан контракт на строительство школы на 108 учеников. Сумма контракта - 1 млн 856,931 тыс. манатов.

С ОАО «Kur-Araz» подписан контракт на строительство 46 индивидуальных жилых домов. Сумма контракта - 3 млн 290,216 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФСРВП, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]