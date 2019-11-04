ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 5 млн 147,148 тыс. манатов на строительство индивидуальных жилых домов и школы в поселке Шейлан Агджабединского района для 144 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertikinti-M» подписан контракт на строительство школы на 108 учеников. Сумма контракта - 1 млн 856,931 тыс. манатов.

С ОАО «Kur-Araz» подписан контракт на строительство 46 индивидуальных жилых домов. Сумма контракта - 3 млн 290,216 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков