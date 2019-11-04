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ТЭК 04.11.2019 12:27

Бакинский НПЗ возобновил работу после месячной остановки на плановый ремонт - SOCAR

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева (БНПЗ) возобновил деятельность после остановки на плановые ремонтные работы, сообщает компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на своей странице в соцсети Facebook .

«На днях БНПЗ им. Г.Алиева успешно завершил крупномасштабные ремонтные работы, проводимые одновременно на 4 основных технологичных установках. В результате, после капитального ремонта в эксплуатацию введены: установка по первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6 -ИФ) для производства дизельного и реактивного топлива, установка каталитического крекинга, производящая, главным образом, бензин и сжиженные газы, установки коксования и каталитического риформинга для производства других видов нефтепродуктов», - говорится в информации.

Как сообщалось, БНПЗ 4 октября остановил работу для планового техобслуживания указанных установок. В связи с остановкой на ремонтные работы Бакинского НПЗ, также была остановлена работа и химпредприятий производственного объединения "Азерхимия", получающего сырье с БНПЗ.

В настоящее время на Бакинском НПЗ производится только автомобильный бензин марки AI-92. Бензины марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 импортируются в страну с 1 апреля 2014 года.

Н.Аббасова

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Тэги: НПЗ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]