Бакинский НПЗ возобновил работу после месячной остановки на плановый ремонт - SOCAR

Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева (БНПЗ) возобновил деятельность после остановки на плановые ремонтные работы, сообщает компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на своей странице в соцсети Facebook .

«На днях БНПЗ им. Г.Алиева успешно завершил крупномасштабные ремонтные работы, проводимые одновременно на 4 основных технологичных установках. В результате, после капитального ремонта в эксплуатацию введены: установка по первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ-6 -ИФ) для производства дизельного и реактивного топлива, установка каталитического крекинга, производящая, главным образом, бензин и сжиженные газы, установки коксования и каталитического риформинга для производства других видов нефтепродуктов», - говорится в информации.

Как сообщалось, БНПЗ 4 октября остановил работу для планового техобслуживания указанных установок. В связи с остановкой на ремонтные работы Бакинского НПЗ, также была остановлена работа и химпредприятий производственного объединения "Азерхимия", получающего сырье с БНПЗ.

В настоящее время на Бакинском НПЗ производится только автомобильный бензин марки AI-92. Бензины марок Premium Euro-95 и Super Euro-98 импортируются в страну с 1 апреля 2014 года.

Н.Аббасова