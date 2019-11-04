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Регион 04.11.2019 12:41

Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Тоноян журналистам в понедельник.

Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

Тоноян также отметил, что ВС Армении приобретают, в основном, новое и модернизированное вооружение.

"Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам. Из разных стран, имейте в виду минимум четыре страны", - сказал глава Минобороны.

Он также сообщил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений.

"Увеличение количества военнослужащих и территории не планируется", - отметил Тоноян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]