Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце этого-начале следующего года

Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с российской стороной в декабре 2019 года или январе 2020-го, заявил министр обороны республики Давид Тоноян.
"Ожидаем получить в декабре или январе-феврале", - сказал Тоноян журналистам в понедельник.
Ранее сообщалось, что Армения купила у России четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.
Тоноян также отметил, что ВС Армении приобретают, в основном, новое и модернизированное вооружение.
"Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам. Из разных стран, имейте в виду минимум четыре страны", - сказал глава Минобороны.
Он также сообщил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружений.
"Увеличение количества военнослужащих и территории не планируется", - отметил Тоноян.
Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пашинян заявил, что в переговорах по карабахскому урегулированию есть динамика
Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр
Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов
Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м
ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев
Азербайджанские пограничники ликвидировали наркокурьера на границе с Ираном
13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде, еще 20 ранены
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Быть вкладчиком AccessBank-а стало еще выгоднее
ОАО «АтаБанк» простило долг военнослужащего
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку