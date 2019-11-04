В Афганистане восемь мирных жителей погибли, подорвавшись на мине

Восемь мирных жителей погибли, подорвавшись на мине в провинции Баглан на севере Афганистана, сообщает в понедельник телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что трагедия, в результате которой погибли восемь гражданских лиц и еще шестеро получили ранения, произошла в селении Акахейл уезда Данди-Шахобуддин провинции Баглан.
В свою очередь, начальник пресс-центра полиции провинции Ахмад Джавид Башарат сообщил "Интерфаксу", что четверо погибших - дети.
"В результате подрыва на придорожной мине, установленной боевиками "Талибан" в понедельник утром в провинции Баглан погибли восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе четверо детей и две женщины. Трагедия произошла в 9 утра на территории селения Акахейл уезда Данди-Шахобуддин. В результате взрыва также ранены шесть человек, в том числе четверо детей, одна женщина и мужчина", - сообщил Башарат.
По его словам, правительственным силам за прошедшие два дня удалось обезвредить на этом участке дороги 20 взрывных устройств, установленных террористами.
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