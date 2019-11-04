Диалог АСЕАН-КНР по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море является примером по-настоящему коллективной работы - Медведев

Россия приветствует диалог АСЕАН-КНР по созданию кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.
"Другой пример по-настоящему коллективной работы - переговоры между АСЕАН и КНР по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море. Мы этот диалог приветствуем", - сказал Медведев, выступая на XIV Восточноазиатском саммите в понедельник.
По его словам, это необходимо, чтобы избежать инцидентов в будущем. "Мы выступаем за то, чтобы такие территориальные споры решались на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и без вмешательства третьих стран, тем более тех стран, которые к этому региону вообще не имеют отношения", - подчеркнул Медведев.
Премьер РФ назвал одним из важнейших направлений совместной работы формирование в регионе АТР архитектуры равной и неделимой безопасности. "К сожалению, существует немало угроз, которые способны затормозить наши интеграционные устремления", - отметил Медведев.
По его словам, новая архитектура должна строиться на единых правилах игры, которые основаны на принципах международного права, на взаимном уважении, на учете национальных особенностей.
"Такие правила подразумевают невмешательство во внутренние дела и мирное разрешение споров", - подчеркнул Медведев, добавив, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Он отметил прогресс, который удалось достичь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.
Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пашинян заявил, что в переговорах по карабахскому урегулированию есть динамика
Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр
Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов
Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м
ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев
Азербайджанские пограничники ликвидировали наркокурьера на границе с Ираном
13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде, еще 20 ранены
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Быть вкладчиком AccessBank-а стало еще выгоднее
ОАО «АтаБанк» простило долг военнослужащего
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку