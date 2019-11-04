Диалог АСЕАН-КНР по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море является примером по-настоящему коллективной работы - Медведев

Россия приветствует диалог АСЕАН-КНР по созданию кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев.

"Другой пример по-настоящему коллективной работы - переговоры между АСЕАН и КНР по проекту кодекса поведения в Южно-Китайском море. Мы этот диалог приветствуем", - сказал Медведев, выступая на XIV Восточноазиатском саммите в понедельник.

По его словам, это необходимо, чтобы избежать инцидентов в будущем. "Мы выступаем за то, чтобы такие территориальные споры решались на основе Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года и без вмешательства третьих стран, тем более тех стран, которые к этому региону вообще не имеют отношения", - подчеркнул Медведев.

Премьер РФ назвал одним из важнейших направлений совместной работы формирование в регионе АТР архитектуры равной и неделимой безопасности. "К сожалению, существует немало угроз, которые способны затормозить наши интеграционные устремления", - отметил Медведев.

По его словам, новая архитектура должна строиться на единых правилах игры, которые основаны на принципах международного права, на взаимном уважении, на учете национальных особенностей.

"Такие правила подразумевают невмешательство во внутренние дела и мирное разрешение споров", - подчеркнул Медведев, добавив, что определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

Он отметил прогресс, который удалось достичь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.