Американский корабль Cygnus сблизился с МКС

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 04:10 по восточному времени США (12:10 мск)17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для осуществления непосредственной пристыковки.

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен 2 ноября с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Миссия проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.