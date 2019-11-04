Американский корабль Cygnus сблизился с МКС

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"В настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции", - сообщило NASA.
Планируется, что в районе 04:10 по восточному времени США (12:10 мск)17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для осуществления непосредственной пристыковки.
Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен 2 ноября с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.
Миссия проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.
Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.
Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Пашинян заявил, что в переговорах по карабахскому урегулированию есть динамика
Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр
Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов
Украина 1 ноября начала отбор газа из ПХГ, войдя в отопительный сезон с запасами свыше 21 млрд куб. м
ФСРВП направит около 5,2 млн манатов на строительство в Агджабединском районе жилых домов и школы для семей вынужденных переселенцев
Азербайджанские пограничники ликвидировали наркокурьера на границе с Ираном
13 человек, включая детей, стали жертвами взрыва в сирийском Телль-Абьяде, еще 20 ранены
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Быть вкладчиком AccessBank-а стало еще выгоднее
ОАО «АтаБанк» простило долг военнослужащего
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку