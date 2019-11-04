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Дальнее зарубежье 04.11.2019 13:34

Американский корабль Cygnus сблизился с МКС

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник приблизился к Международной космической станции (МКС) в преддверии предстоящей стыковки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время корабль находится в 30 метрах от станции", - сообщило NASA.

Планируется, что в районе 04:10 по восточному времени США (12:10 мск)17-метровая дистанционная рука-манипулятор Canadarm-2 МКС, которой будут управлять американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, осуществит захват корабля. Затем манипулятор по командам из Центра управления полетами NASA в Хьюстоне подведет его к американскому сегменту станции - модулю Unity для осуществления непосредственной пристыковки.

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен 2 ноября с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Миссия проводится в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus должен доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

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Тэги: США, МКС, КОРАБЛЬ, СБЛИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]