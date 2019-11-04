В индийской столице введены ограничения на движение частного автотранспорта из-за загрязнения воздуха

В связи с девятикратным превышением допустимой нормы загрязнения воздуха в Дели власти приняли решение об ограничении движения в городской черте частных автомобилей, сообщили СМИ.

Движение автомобилей, регистрационные номерные знаки которых заканчиваются на четную цифру, не имеют права выезжать по нечетным датам, и, наоборот, автомобили с "нечетными" номерами будут постаивать по четным дням.

Власти заявили, что почти 1,2 миллиона зарегистрированных транспортных средств в Дели ежедневно не будут выезжать на улицы Дели в течение двух недель.