В индийской столице введены ограничения на движение частного автотранспорта из-за загрязнения воздуха

В связи с девятикратным превышением допустимой нормы загрязнения воздуха в Дели власти приняли решение об ограничении движения в городской черте частных автомобилей, сообщили СМИ.
Движение автомобилей, регистрационные номерные знаки которых заканчиваются на четную цифру, не имеют права выезжать по нечетным датам, и, наоборот, автомобили с "нечетными" номерами будут постаивать по четным дням.
Власти заявили, что почти 1,2 миллиона зарегистрированных транспортных средств в Дели ежедневно не будут выезжать на улицы Дели в течение двух недель.
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