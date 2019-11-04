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Дальнее зарубежье 04.11.2019 13:51

В индийской столице введены ограничения на движение частного автотранспорта из-за загрязнения воздуха

В связи с девятикратным превышением допустимой нормы загрязнения воздуха в Дели власти приняли решение об ограничении движения в городской черте частных автомобилей, сообщили СМИ.

Движение автомобилей, регистрационные номерные знаки которых заканчиваются на четную цифру, не имеют права выезжать по нечетным датам, и, наоборот, автомобили с "нечетными" номерами будут постаивать по четным дням.

Власти заявили, что почти 1,2 миллиона зарегистрированных транспортных средств в Дели ежедневно не будут выезжать на улицы Дели в течение двух недель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДИЯ, СТОЛИЦА, АВТОТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]