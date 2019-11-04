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СНГ 04.11.2019 14:26

Премьер Украины утверждает: госбюджет 2020 впервые сверстан без повышения налогов и с сокращением дефицита

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что доработанный проект государственного бюджета на 2020 год не предусматривает повышения налогов и содержит сокращение дефицита.

"Вчера правительство приняло проект бюджета-2020 ко второму чтению... Впервые без повышения налогов и с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долги, которые все должны отдавать", - написал Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

Также, комментируя проект документа, премьер подчеркнул, что государство должно не мешать, а наоборот создавать честные и конкурентные условия для развития тех, кто этого хочет и оказывать поддержку тем, кто действительно в этом нуждается.

"Высшая ценность государства - социальный капитал, люди со всеми их достижениями. Именно поэтому, мы заложили в бюджет следующего года развитие стратегически важных направлений для людей. Один из них - медицина. В частности, речь идет о системе экстренной медицинской помощи", - добавил Гончарук.

Премьер добавил, что в проекте много инновационных вещей, в которых заложена капитализация роста, за счет чего будут средства, чтобы повышать социальные стандарты.

Среди прочего Гончарук анонсировал, что 5 ноября правительство всем составом представит проект госбюджета-2020 онлайн.

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Тэги: УКРАИНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЮДЖЕТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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