Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Швецию, сообщает МИД.

«В Стокгольме глава внешнеполитического ведомства примет участие в заседании министров приуроченного к 10-летнему юбилею программы «Восточное партнерство» Европейского Союза», - отмечают в МИД.

На встрече наряду с главами МИД стран-участников программы также примут участие министр иностранных дел Швеции Анна Линд, гендиректор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон и замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина и Армения.

Б.Рустамбеков