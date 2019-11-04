Мамедъяров примет участие в заседании глав МИД стран «Восточное партнерство» в Стокгольме

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с визитом в Швецию, сообщает МИД.
«В Стокгольме глава внешнеполитического ведомства примет участие в заседании министров приуроченного к 10-летнему юбилею программы «Восточное партнерство» Европейского Союза», - отмечают в МИД.
На встрече наряду с главами МИД стран-участников программы также примут участие министр иностранных дел Швеции Анна Линд, гендиректор по вопросам соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Кристиан Даниельсон и замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Участниками инициативы «Восточное партнерство» являются Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина и Армения.
Б.Рустамбеков
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