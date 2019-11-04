Быть вкладчиком AccessBank-а стало еще выгоднее

Заработавший доверие тысячи вкладчиков AccessBank продолжает радовать своих клиентов.

Клиенты, открывшие срочные депозиты в национальной валюте до конца текущего года, наряду с годовой процентной ставкой, получат дополнительный доход в размере 1%.

Учтите, что время ограничено и не упустите эту возможность! Доверьте свои деньги AccessBank, чтобы они принесли вам дополнительный доход!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также позвонив по номеру 151.