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Финансы 04.11.2019 13:57

Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил за 9 месяцев 2019 года активы на 15,2% - до 195,319 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец отчетного периода составил 115,457 млн манатов (рост на 3,2%), в том числе потребительские кредиты – 77,807 млн манатов.

Обязательства банка на 30 сентября равны 183,825 млн манатов (спад на 8,9%), депозиты – 163,390 млн манатов (спад на 12,1%), в том числе вклады населения – 153,293 млн манатов.

Капитал банка на начало октября равен 11 млн 493,91 тыс. манатов (спад на 57%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в январе-сентябре составил 8 млн 196,17 тыс. манатов (спад на 20,3% по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года - ИФ).

ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AMRAHBANK, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]