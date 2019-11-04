Amrahbank сократил за 9 месяцев активы на 15,2%, чистый убыток превысил 8 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил за 9 месяцев 2019 года активы на 15,2% - до 195,319 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец отчетного периода составил 115,457 млн манатов (рост на 3,2%), в том числе потребительские кредиты – 77,807 млн манатов.

Обязательства банка на 30 сентября равны 183,825 млн манатов (спад на 8,9%), депозиты – 163,390 млн манатов (спад на 12,1%), в том числе вклады населения – 153,293 млн манатов.

Капитал банка на начало октября равен 11 млн 493,91 тыс. манатов (спад на 57%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в январе-сентябре составил 8 млн 196,17 тыс. манатов (спад на 20,3% по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года - ИФ).

ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

Б.Рустамбеков