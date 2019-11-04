Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр

Министр нефти Ирана Бижан Зангане прогнозирует решение о дальнейшем сокращении добычи нефти на следующей встрече ОПЕК.

"Мы ожидаем, что снижение добычи нефти будет продолжаться, а это означает, что мы увидим дальнейшее снижение доли стран ОПЕК на рынке", -цитирует Зангане информационное агентство Mehr в ответ на вопросы, касающиеся следующего заседания ОПЕК.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на декабрь текущего года в Вене.