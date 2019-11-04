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ТЭК 04.11.2019 14:27

Дальнейшее сокращение нефтедобычи будет согласовано на следующем заседании ОПЕК - иранский министр

Министр нефти Ирана Бижан Зангане прогнозирует решение о дальнейшем сокращении добычи нефти на следующей встрече ОПЕК.

"Мы ожидаем, что снижение добычи нефти будет продолжаться, а это означает, что мы увидим дальнейшее снижение доли стран ОПЕК на рынке", -цитирует Зангане информационное агентство Mehr в ответ на вопросы, касающиеся следующего заседания ОПЕК.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на декабрь текущего года в Вене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]