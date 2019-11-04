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СНГ 04.11.2019 18:27

Правительство Молдавии готовит изменения в законодательство для обеспечения свободы СМИ - премьер

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила о необходимости изменения законодательства, чтобы обеспечить свободу СМИ.

"Свободная пресса сражается на грани выживания в сложнейших экономических условиях; доступ на рынок рекламы искусственно ограничен ввиду существующих картельных сговоров; общественные СМИ до сих пор не могут предоставлять гражданам объективную информацию, в то время как пресса, связанная с политиками и поддерживаемая ими, занимается заказным распространением пропаганды и лжи", - заявила премьер в понедельник в ходе открывшегося в Кишиневе ежегодного медиа-форума.

По ее словам, "главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии, но заложенные им схемы продолжают действовать, в том числе - в области СМИ".

"Телеканалы холдинга Плахотнюка отказываются от национального вещания, теряют аудиторию. Наверное, многие из них закроются. Но закрытие нескольких таких СМИ не обязательно означает возвращение к нормальности в этой сфере. Происходит передел сфер интересов на рынке - возникает новый холдинг, уже принадлежащий Партии социалистов и президенту Игорю Додону. Вместо телеканала Плахотнюка, телеканал Accent-TV получил права на ретрансляцию программ Первого российского телеканала. И что изменилось для людей и для других СМИ?", - задалась вопросом Санду.

Она отметила, что "информация о различных нарушениях в медиа-сфере регулярно появляется в различных анализах, экспертных мнениях".

"Так больше продолжаться не может, вместе с коллегами мы готовим ряд инициатив, призванных преодолеть существующее неравенство. Существуют мнения, что нынешнее законодательство в области СМИ - идеально и не следует в него вмешиваться. Я бы согласилась, если бы не существовал высокий уровень коррупции, а государственные чиновники не выполняли политических указаний, полученных по телефону. Пока же правительство готовит ряд инициатив, чтобы исправить "драматическую ситуацию" на медиа-рынке Молдавии", - заявила Санду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕМЬЕР, СМИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]