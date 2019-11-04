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Регион 04.11.2019 18:43

ЕС призывает Иран отказаться от сокращения своих обязательств по ядерной сделке

В ЕС приняли к сведению объявление Ирана о действии 60 центрифуг нового поколения по обогащению урана, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

"Мы продолжаем призывать к аннулированию таких мер и всего, что может поставить под вопрос соглашение по иранской ядерной программе", - сказала пресс-секретарь, отвечая в понедельник на брифинге в Брюсселе на соответствующий вопрос.

По ее словам, речь идет о соблюдении этого международного соглашения. "От этого зависит наша безопасность, и мы ожидаем от Ирана полного соответствия данному соглашению", - подчеркнула Коцьянчич.

Представитель Могерини отметила, что за ситуацией продолжает наблюдать МАГАТЭ.

Речь идет не только об обеспокоенности относительно региона, добавила она, но также Европы и всего мира.

"И мы желаем, чтобы это соглашение было сохранено и чтобы оно реализовывалось и соблюдалось всеми сторонами", - резюмировала Коцьянчич.

Как сообщило агентство Associated Press (АР), глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6.

Агентство отмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.

Салехи также информировал, что после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), вызванному выходом США из соглашения, Иран нарастил производство урана с 450 г в сутки до 5 тыс. г.

Ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5 тыс. 060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран сокращает до года, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]