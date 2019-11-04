ЕС призывает Иран отказаться от сокращения своих обязательств по ядерной сделке

В ЕС приняли к сведению объявление Ирана о действии 60 центрифуг нового поколения по обогащению урана, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
"Мы продолжаем призывать к аннулированию таких мер и всего, что может поставить под вопрос соглашение по иранской ядерной программе", - сказала пресс-секретарь, отвечая в понедельник на брифинге в Брюсселе на соответствующий вопрос.
По ее словам, речь идет о соблюдении этого международного соглашения. "От этого зависит наша безопасность, и мы ожидаем от Ирана полного соответствия данному соглашению", - подчеркнула Коцьянчич.
Представитель Могерини отметила, что за ситуацией продолжает наблюдать МАГАТЭ.
Речь идет не только об обеспокоенности относительно региона, добавила она, но также Европы и всего мира.
"И мы желаем, чтобы это соглашение было сохранено и чтобы оно реализовывалось и соблюдалось всеми сторонами", - резюмировала Коцьянчич.
Как сообщило агентство Associated Press (АР), глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана IR-6.
Агентство отмечает, что это вдвое больше, чем об этом было известно ранее, хотя Иран предупреждал о намерениях увеличить количество центрифуг.
Салехи также информировал, что после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), вызванному выходом США из соглашения, Иран нарастил производство урана с 450 г в сутки до 5 тыс. г.
Ядерная сделка ограничивает использование Ираном только 5 тыс. 060 центрифуг первого поколения IR-1. С запуском центрифуг нового поколения IR-6 Иран сокращает до года, по оценкам экспертов, сроки, необходимые ему для создания ядерного оружия.
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе боевых стрельб поразили цели в глубине обороны противника
Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку
Белоруссия не получит $423,6 млн от "перетаможки" российской нефти в 2020г. - Минфин республики
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
В отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта
Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошел музыкальный вечер, посвященный Дню народного единства России. Фоторепортаж
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку