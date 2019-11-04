Миссия МВФ продлила в Грузии программу EFF на год, вопрос об очередном транше решат в декабре

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила двухнедельный рабочий визит в Грузию для пятого обзора выполнения страной утвержденной весной 2017 года новой программы сотрудничества в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

"В результате продуктивных обсуждений правительство Грузии и МВФ достигли соглашения о завершении пятого обзора программы EFF и продлении этой программы на один год", - заявила глава миссии МВФ Мерседес Вера-Мартин в понедельник на совместном брифинге с президентом Национального банка Грузии Кобой Гвенетадзе и министром финансов республики Иванэ Мачавариани.

По ее словам, это соглашение будет представлено совету исполнительных директоров МВФ на утверждение в декабре, после чего Грузии будет доступен очередной транш в размере 30 млн SDR (примерно $41,6 млн). "Таким образом, общие выплаты в рамках программы EFF составят 180 млн SDR (около 249,5 млн)", - сообщила Вера-Мартин.

По оценке главы миссии, "поддерживаемая МВФ программа реформ в Грузии осуществляется успешно, большинство необходимых условия для завершения пятого обзора программы EFF выполнены".

"Экономика Грузии устойчива к внешним шокам. В первой половине 2019 года экономический рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 4,7%. Дефицит счета текущих операций снизился до исторического минимума (4,6% ВВП)", - отметила Вера-Мартин.

При этом она подчеркнула, что корпоративные кредиты и ипотека в лари способствовали сохранению роста кредитования, хотя обесценивание лари увеличило годовую инфляцию до 6,9% по состоянию на октябрь.

"Мы ожидаем, что рост экономики составит 4,6% в 2019 году и 4,3% в 2020 году. Инфляция вернется к целевому уровню в 3% к концу 2020 года, когда иссякнет воздействие разовых факторов на цены и монетарная политика будет осуществляться по мере необходимости", - заявила глава миссии фонда.

МВФ в апреле 2017 года утвердил трехлетнюю программу EFF для Грузии, которая предусматривает поэтапное выделение республике 201,4 млн SDR (около $291,5 млн) по итогам полугодовых обзоров. В июне 2019 года после четвертого обзора стране был выделен очередной, пятый по счету транш кредита в размере 30 млн SDR (около $41,4 млн), после чего общая сумма, полученная Грузией от МВФ в рамках данной программы, составила 150 млн SDR ($207,2 млн).