Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8986 RUR   0.0268 GBR   2.1992 TRY   0.2981

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.18 -0.88 Brent 60.23 -0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.11.2019 19:03

Гендиректор McDonald`s поплатился работой за роман с сотрудницей

Президент и генеральный директор McDonald`s Стив Истербрук смещен с постов по решению совета директоров за нарушение корпоративных правил,сообщаеттелеканал CNN.

Согласно официальному заявлению компании, Истербрук лишился должностей из-за романтических отношений с одной из сотрудниц.

В своем обращении к подчиненным бывший гендиректор согласился с решением совета директоров. "Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров в том, что мне пришло время двигаться дальше", - написал Истербрук.

Место Истербрука на обеих должностях занял Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), который до этого возглавлял американское подразделение McDonald`s. Истербрук назвал его идеальным преемником.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]