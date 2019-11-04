Гендиректор McDonald`s поплатился работой за роман с сотрудницей

Президент и генеральный директор McDonald`s Стив Истербрук смещен с постов по решению совета директоров за нарушение корпоративных правил,сообщаеттелеканал CNN.
Согласно официальному заявлению компании, Истербрук лишился должностей из-за романтических отношений с одной из сотрудниц.
В своем обращении к подчиненным бывший гендиректор согласился с решением совета директоров. "Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с советом директоров в том, что мне пришло время двигаться дальше", - написал Истербрук.
Место Истербрука на обеих должностях занял Крис Кемпчински (Chris Kempczinski), который до этого возглавлял американское подразделение McDonald`s. Истербрук назвал его идеальным преемником.
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