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Дальнее зарубежье 04.11.2019 19:15

Латвийские националисты предлагают отказаться от выходного 1 мая в пользу праздника 11 ноября

Депутаты парламентской фракции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) подготовили поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающие, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а 1 мая - рабочим днем.

День Лачплесиса - День памяти героев, павших за освобождение Латвии. Праздник назван в честь героя латышского национального эпоса Лачплесиса, который олицетворяет борьбу латышского народа за свободу родной земли от иноземных захватчиков.

С точки зрения партии, значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и искалеченных войной, но и всех борцов за свободу Латвии. В пояснении к инициативе говорится, что день 11 ноября связан с рядом традиционных мероприятий, официальных и добровольных, и нужно дать людям возможность принять в них участие.

В 1919 г. во время так называемой Бермонтиады (Бермонтовщины) Вооруженные силы Латвии разгромили Западнорусскую добровольческую армию на левом берегу Западной Двины. В этот день, 11 ноября, был учреждён Военный орден Лачплесиса. В советские времена этот праздник был под запретом, но с 1988 года его вновь стали отмечать. В 1989 году было установлено, что этот день будет исторической памятной датой, а с 1990 г. он стал Днём памяти павших героев.

Одной из самых известных традиций в День Лачплесиса является зажигание свечей в Рижском замке.

1 мая - Праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться. Таким образом, общее число праздничных выходных дней в Латвии не изменится.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПЕРВОМАЙ, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]