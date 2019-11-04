Латвийские националисты предлагают отказаться от выходного 1 мая в пользу праздника 11 ноября

Депутаты парламентской фракции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) подготовили поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающие, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а 1 мая - рабочим днем.
День Лачплесиса - День памяти героев, павших за освобождение Латвии. Праздник назван в честь героя латышского национального эпоса Лачплесиса, который олицетворяет борьбу латышского народа за свободу родной земли от иноземных захватчиков.
С точки зрения партии, значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и искалеченных войной, но и всех борцов за свободу Латвии. В пояснении к инициативе говорится, что день 11 ноября связан с рядом традиционных мероприятий, официальных и добровольных, и нужно дать людям возможность принять в них участие.
В 1919 г. во время так называемой Бермонтиады (Бермонтовщины) Вооруженные силы Латвии разгромили Западнорусскую добровольческую армию на левом берегу Западной Двины. В этот день, 11 ноября, был учреждён Военный орден Лачплесиса. В советские времена этот праздник был под запретом, но с 1988 года его вновь стали отмечать. В 1989 году было установлено, что этот день будет исторической памятной датой, а с 1990 г. он стал Днём памяти павших героев.
Одной из самых известных традиций в День Лачплесиса является зажигание свечей в Рижском замке.
1 мая - Праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться. Таким образом, общее число праздничных выходных дней в Латвии не изменится.
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе боевых стрельб поразили цели в глубине обороны противника
Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку
Белоруссия не получит $423,6 млн от "перетаможки" российской нефти в 2020г. - Минфин республики
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
В отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта
Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошел музыкальный вечер, посвященный Дню народного единства России. Фоторепортаж
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку