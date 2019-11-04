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Дальнее зарубежье 04.11.2019 19:29

О сроках начала работы новой Еврокомиссии объявит Европарламент - пресс-секретарь ЕК

В компетенцию новой Европейской комиссии (ЕК) не входит объявление о сроках начала ее полномочий, заявил глава службы официальных представителей ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен мандата 2019-2024 гг. Эрик Мамер.

В понедельник он впервые появился в пресс-зале ЕК в Брюсселе и отвечал на вопросы журналистов наряду с действующим официальным представителем Миной Андреевой.

"Нет зафиксированного графика. И не нам надлежит его объявлять, потому что это прерогатива Европейского парламента", - объяснил Мамер в ответ на соответствующий вопрос.

Он предложил журналистам самим вычислить, когда новая Еврокомиссия могла бы приступить к своим обязанностям с учетом необходимости утверждения ее состава на ноябрьской пленарной сессии Европарламента и того, что срок полномочий комиссии под руководством Жан-Клода Юнкера был продлен в техническом порядке на месяц из-за отклоненных евродепутатами кандидатур членов ЕК, выдвинутых от Венгрии, Румынии и Франции.

При этом он отметил возможность того, что Еврокомиссия фон дер Ляйен всё же сможет начать работу 1 декабря.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]