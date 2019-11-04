О сроках начала работы новой Еврокомиссии объявит Европарламент - пресс-секретарь ЕК

В компетенцию новой Европейской комиссии (ЕК) не входит объявление о сроках начала ее полномочий, заявил глава службы официальных представителей ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен мандата 2019-2024 гг. Эрик Мамер.

В понедельник он впервые появился в пресс-зале ЕК в Брюсселе и отвечал на вопросы журналистов наряду с действующим официальным представителем Миной Андреевой.

"Нет зафиксированного графика. И не нам надлежит его объявлять, потому что это прерогатива Европейского парламента", - объяснил Мамер в ответ на соответствующий вопрос.

Он предложил журналистам самим вычислить, когда новая Еврокомиссия могла бы приступить к своим обязанностям с учетом необходимости утверждения ее состава на ноябрьской пленарной сессии Европарламента и того, что срок полномочий комиссии под руководством Жан-Клода Юнкера был продлен в техническом порядке на месяц из-за отклоненных евродепутатами кандидатур членов ЕК, выдвинутых от Венгрии, Румынии и Франции.

При этом он отметил возможность того, что Еврокомиссия фон дер Ляйен всё же сможет начать работу 1 декабря.