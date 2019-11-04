Зеленский подписал закон о деятельности органов судейского самоуправления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления", принятый парламентом 16 октября 2019 года.
Как сообщает сайт Верховной Рады в понедельник, 4 ноября, президент вернул в парламент данный закон со своей подписью.
16 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1008, предусматривающий, в частности, сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей. Норма о сокращении количественного состава Верховного суда внесена в закон о судоустройстве и статусе судей.
Законопроект также вносит изменения в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). В частности, уточняется, что ВККС является коллегиальным органом. Кроме того, законопроект предусматривает изменения в законы об очищении власти, о Высшем совете правосудия (ВСП).
В свою очередь Верховный суд ранее обратился к президенту страны с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008). В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе боевых стрельб поразили цели в глубине обороны противника
Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку
Белоруссия не получит $423,6 млн от "перетаможки" российской нефти в 2020г. - Минфин республики
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
В отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта
Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошел музыкальный вечер, посвященный Дню народного единства России. Фоторепортаж
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку