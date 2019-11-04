Официальный Кабул отправит делегацию на межафганские переговоры в Пекин в пятницу

Делегация правительства Афганистана отправится в Китай на межафганские переговоры в пятницу, сообщает Ariana News со ссылкой на источник в аппарате президента страны.
При этом отмечается, что президентский дворец не раскрывает состав своей делегации "во избежание оппозиции со стороны афганских политиков".
Издание сообщает, что в понедельник ряд политиков призвали правительство обнародовать этот список, чтобы афганцы поняли, кто от их имени участвует в пекинской встрече.
"Если мы не сможем сформировать общенациональный политический консенсус между лидерами правительства, политическими партиями, организациями гражданского общества и Национальной ассамблеей, мы не сможем занять единую сильную позицию за столом переговоров", - заявил депутат парламента из провинции Газни Кайюм Саджади.
Внутриафганская встреча представителей движения "Талибан" (запрещено в Росси) с афганскими политиками и делегатами от правительства Афганистана в Китае была назначена на 28 октября, однако была отложена после того, как представители Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана встретились в Москве 25 октября.
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе боевых стрельб поразили цели в глубине обороны противника
Бортпроводники Lufthansa проведут 48-часовую забастовку
Белоруссия не получит $423,6 млн от "перетаможки" российской нефти в 2020г. - Минфин республики
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625% - источник
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
В отелях 64 стран мира можно пожить по бартеру: за работу в саду, ремонт, перевод сайта
Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
В Баку прошел музыкальный вечер, посвященный Дню народного единства России. Фоторепортаж
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку