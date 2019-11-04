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Дальнее зарубежье 04.11.2019 20:19

Официальный Кабул отправит делегацию на межафганские переговоры в Пекин в пятницу

Делегация правительства Афганистана отправится в Китай на межафганские переговоры в пятницу, сообщает Ariana News со ссылкой на источник в аппарате президента страны.

При этом отмечается, что президентский дворец не раскрывает состав своей делегации "во избежание оппозиции со стороны афганских политиков".

Издание сообщает, что в понедельник ряд политиков призвали правительство обнародовать этот список, чтобы афганцы поняли, кто от их имени участвует в пекинской встрече.

"Если мы не сможем сформировать общенациональный политический консенсус между лидерами правительства, политическими партиями, организациями гражданского общества и Национальной ассамблеей, мы не сможем занять единую сильную позицию за столом переговоров", - заявил депутат парламента из провинции Газни Кайюм Саджади.

Внутриафганская встреча представителей движения "Талибан" (запрещено в Росси) с афганскими политиками и делегатами от правительства Афганистана в Китае была назначена на 28 октября, однако была отложена после того, как представители Соединенных Штатов, Китая, России и Пакистана встретились в Москве 25 октября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]