Победивший на выборах мэра Кишинева Чебан обещал выйти из партии социалистов

Победивший в воскресенье на выборах мэра Кишинева Ион Чебан, который является вице-спикером парламента и секретарем по идеологии в Партии социалистов, обещал выйти из ПСРМ сразу после признания его мандата.

"С того момента, как мой мандат мэра будет признан действительным, я сделаю все возможное, чтобы день за днем программа, которую мы подготовили, воплощалась в жизнь. Все, что мы пообещали в предвыборной кампании, будет выполнено шаг за шагом. Доверие граждан меня мотивирует, и я хочу стать мэром для всех. С момента, как мой мандат утвердят, я выйду из ПСРМ. Я хочу работать на благо всех жителей Кишинева, на развитие города и пригородов и ради этого намерен отказаться от других функций", - заявил Чебан на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в скором времени в Муниципальном совете Кишинева будет создано большинство "ради Кишинева и кишиневцев". Он подчеркнул, что сделанное им предложение своим оппонентам из правого блока ACUM остается в силе: он готов разделить с ними полномочия.

"Это значит два из четырех вице-мэров и должности двух из пяти преторов районов Кишинева я готов уступить оппонентам, с которыми мы являемся партнерами и на национальном уровне. Также мы готовы изменить законодательство и назначить председателя Муниципального совета на постоянной основе. У нас достаточно голосов для этого в парламенте", - сказал Чебан.

Отвечая на вопросы журналистов, Чебан признал, что его оппонент Андрей Нэстасе не поздравил его с победой на выборах.

"Я пытался позвонить ему этим утром. Он не ответил. Как-то так", - отметил Чебан.

Как ранее сообщалось, на выборах вице-спикер парламента, кандидат от пропрезидентской Партии социалистов Чебан получил 52,39% голосов избирателей, а его оппонент - кандидат от правого блока ACUM, министр внутренних дел Андрей Нэстасе - 47,61%. Разрыв между кандидатами составил более 10 тыс. голосов - 123 807 против 112 513 голосов. В выборах в Кишиневе приняло участие 37,78% избирателей.