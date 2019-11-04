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Происшествия 04.11.2019 21:10

Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье

Микроавтобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Баку (Азербайджан), попал в ДТП в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Вечером в понедельник на автодороге "Светлоград - Благодарный - Буденновск" пассажирский микроавтобус съехал в кювет и врезался в препятствие. В результате 7 человек пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, все они - граждане Азербайджана.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]