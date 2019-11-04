Семь граждан Азербайджана пострадали в ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье

Микроавтобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Баку (Азербайджан), попал в ДТП в Ставропольском крае, есть пострадавшие, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Вечером в понедельник на автодороге "Светлоград - Благодарный - Буденновск" пассажирский микроавтобус съехал в кювет и врезался в препятствие. В результате 7 человек пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в момент ДТП в микроавтобусе находились девять человек, все они - граждане Азербайджана.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.