США ввели санкции против сына аятоллы Хаменеи и генштаба ВС Ирана

США внесли в санкционные списки девять физических лиц, а также генеральный штаб вооруженных сил Исламской республики Иран, сообщает в понедельник Минфин США.
Физические лица, отмечает Минфин США, были назначены или же действовали в интересах аятоллы Али Хаменеи.
В частности, под санкции попал сын аятоллы Моджтаба Хаменеи.
"Эти действия направлены на то, чтобы не допустить поступления средств для теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетали иранский народ, экспортировали терроризм и продвигали дестабилизирующую политику по всему миру", - говорится в заявлении Минфина США.
Минфин США напоминает, что такое решение он принял в 40-ю годовщину захвата заложников в посольстве США в Иране.
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