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Трамп в письме президенту Южной Кореи подтвердил приверженность США денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп в переданном письме главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину подтвердил, что Вашингтон и Сеул придерживаются общей цели - денуклеаризации КНДР и восстановление мира на Корейском полуострове.

В своем послании Трамп заявил, что надеется продолжать двигаться к общей цели - сделать Корею свободной от ядерного оружия и достичь мира на полуострове, сообщила пресс-секретарь президента Южной Кореи Ко Мин Чжун.

Президент Трамп отметил, что Южная Корея и США продолжают прилагать усилия к тому дню, когда разделенные семьи, живущие по разные стороны демилитаризованной зоны, воссоединятся, добавила она.

Кроме того, американский лидер заявил, что не забывает историю родителей Мун Чжэ Ина, бежавших из КНДР в Южную Корею в 1950 году во время битвы при Чосинском водохранилище.

Он также выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи со смертью его матери на прошлой неделе.

Письмо Трампа передал Мун Чжэ Ину советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен во время встречи в Бангкоке на полях саммита лидеров стран АСЕАН, проходящего в столице Таиланда со 2 по 4 ноября.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ТРАМП, МУН, ПИСЬМО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]