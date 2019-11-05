Трамп в письме президенту Южной Кореи подтвердил приверженность США денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп в переданном письме главе Южной Кореи Мун Чжэ Ину подтвердил, что Вашингтон и Сеул придерживаются общей цели - денуклеаризации КНДР и восстановление мира на Корейском полуострове.
В своем послании Трамп заявил, что надеется продолжать двигаться к общей цели - сделать Корею свободной от ядерного оружия и достичь мира на полуострове, сообщила пресс-секретарь президента Южной Кореи Ко Мин Чжун.
Президент Трамп отметил, что Южная Корея и США продолжают прилагать усилия к тому дню, когда разделенные семьи, живущие по разные стороны демилитаризованной зоны, воссоединятся, добавила она.
Кроме того, американский лидер заявил, что не забывает историю родителей Мун Чжэ Ина, бежавших из КНДР в Южную Корею в 1950 году во время битвы при Чосинском водохранилище.
Он также выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи со смертью его матери на прошлой неделе.
Письмо Трампа передал Мун Чжэ Ину советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен во время встречи в Бангкоке на полях саммита лидеров стран АСЕАН, проходящего в столице Таиланда со 2 по 4 ноября.
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