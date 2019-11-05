Помпео призвал весь мир присоединиться к давлению на Иран

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что деятельность Ирана в ядерной сфере и проводимая им политика требуют ужесточения давления на иранский режим.

"Мы должны продолжать оказывать давление. Нам нужно, чтобы весь мир признал, что при этом режиме Иран по-прежнему является крупнейшим в мире государством - спонсором терроризма и представляет собой реальную угрозу", - сказал дипломат в интервью телеканалу Fox Business.

Он отметил, что экономические санкции против Ирана приносят реальные плоды. По его словам, "исламские лидеры Ирана вынуждены принимать сложные решения, касающиеся бюджета", Тегеран сокращает финансирование таких структур, как "Хезболла" и других.

Помпео отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе "позволял Ирану получать деньги, необходимые ему для террористической деятельности", в результате у Тегерана теперь "больше ракет, он активизирует террор".

Кроме того, последние заявления Ирана о наращивании темпов обогащения урана и количества центрифуг для этих целей - "это именно то, против чего выступал президент Дональд Трамп, вступив в должность", - сказал госсекретарь.

Он признал, что у США и стран Европы, подписавших СВПД, "различные взгляды" на Иран и его ядерную программу.

"Но... я думаю, что европейцы пришли к пониманию того, что иранцы движутся в неправильном направлении", - заявил Помпео.

Он добавил: "Я думаю, что европейцы осознают, что это такое: режим, который намерен использовать ядерные материалы для шантажа, чтобы вымогать деньги у Европы или у Запада. Я знаю, что они обеспокоены этим. Я надеюсь, что они присоединятся к нашей кампании".

Как сообщалось, глава Организации ядерной энергии Ирана Али Акбар Салехи накануне признал, что в настоящее время в стране действуют 60 усовершенствованных центрифуг по обогащению урана.

Он также информировал, что после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по СВПД, вызванному выходом США из соглашения, Иран нарастил производство урана с 450 г в сутки до 5 кг.