Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 ноября ЦБА установил 1,8911 манат/1EUR (4 ноября - 1,8986/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 ноября сохранил 0,0268 манат/1RUB.

А. Мамедов