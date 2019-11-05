Пресс-релиз

9 ноября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится открытие персональной выставки картин юной художницы, ученицы творческой студии «Феникс» Фидан Казимовой «Мадам Фифи».

Начало - в 15.00.

Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро «Хатаи».

Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



