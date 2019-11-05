Пресс-релиз

9 ноября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится открытие персональной выставки картин юной художницы, ученицы творческой студии «Феникс» Фидан Казимовой «Мадам Фифи».
Начало - в 15.00.
Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро «Хатаи».
Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Тегеран и Баку должны активизировать двустороннее сотрудничество - Лариджани
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
АЖД закупает 150 вагонов грузоподъемностью до 80 тонн
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 10 мес. повысился на 5,6%
Новак: РФ в октябре исполняла сделку ОПЕК+ на 93%, к концу месяца - перевыполнила обязательства на 30%
Минэкологии Азербайджана планирует улучшить нормативную базу для снижения воздействия на экологию пластиковых отходов
В ДТП в Баку с участием двух пассажирских автобусов пострадали 8 человек
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Первая фаза американо-китайского торгового соглашения заложит основу для дальнейших договоренностей - министр торговли США
В России может снова появиться "военная тайна"
Сенатор-республиканец требует от СМИ раскрыть имя разоблачителя, а самого его выступить в Конгрессе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку