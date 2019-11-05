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СНГ 05.11.2019 10:38

В России может снова появиться "военная тайна"

Понятие "военной тайны" может вернуться в российское законодательство, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"По данным источников "Известий" в Минобороны, соответствующий вопрос сейчас прорабатывают в ведомстве. Под юридический термин "тайна в области обороны" подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации - сейчас эта информация относится к государственной тайне", - говорится в публикации.

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих, отмечается в статье.

"Лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного. Эксперты указывают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек, но предупреждают, что эффективность нового документа будет зависеть от правоприменения", - пишет газета.

"Принципиальное решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже принято", - утверждается в статье.

"Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов. Также специалистам предстоит определить точный перечень сведений, которые признают военной тайной. Ожидается, что эта работа будет закончена в следующем году", - говорится в публикации.

Один из источников "Известий" отметил, что поправки потребовались, так как в нынешнем виде закон "О гостайне" не в полной мере учитывает армейскую специфику. В Вооружённых силах гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все эти данные сейчас защищены законом, подчеркнул источник.

Газета напоминает, что во времена СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. Какие военные сведения, не составляющие гостайны, не подлежали оглашению, определяли ведомственные документы.

В 1990-е годы от понятия "военная тайна" отказались. Часть информации, относящейся к Вооружённым силам, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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