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Внешняя политика 05.11.2019 10:24

Тегеран и Баку должны активизировать двустороннее сотрудничество - Лариджани

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил о готовности Тегерана к всестороннему расширению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Лариджани заявил на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньядом Гусейновым, сообщает иранское агентство Mehr.

Спикер парламента добавил, что парламент Ирана не видит препятствий на пути расширения парламентского сотрудничества с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения следует развивать во всех областях.

«В нынешних условиях имеются возможности для укрепления экономического, политического, культурного и социального сотрудничества и отношений между Ираном и Азербайджаном, поэтому власти двух стран должны активизировать свои усилия по использованию этого потенциала», считает Лариджани.

В частности, по его мнению, имеется необходимость в развитии экономических и производственных отношений между двумя сторонами, особенно в сферах АПК, транспорта.

В свою очередь, посол заявил, что Баку «всегда поддерживал развитие сотрудничества и обменов между двумя странами».

«Азербайджанский дипломат выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в таких областях, как транспорт, железная дорога, экономическое взаимодействие, градостроительство, сельское хозяйство, таможня и социально-культурное сотрудничество, а также оздоровительный туризм. Он также выразил надежду, что благодаря принятым мерам сотрудничество между двумя странами в сфере туризма будет и далее укрепляться», - подчеркивает издание.

А.Азизов

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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]