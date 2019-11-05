Тегеран и Баку должны активизировать двустороннее сотрудничество - Лариджани

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил о готовности Тегерана к всестороннему расширению сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом Лариджани заявил на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньядом Гусейновым, сообщает иранское агентство Mehr.

Спикер парламента добавил, что парламент Ирана не видит препятствий на пути расширения парламентского сотрудничества с Азербайджаном.

Он подчеркнул, что двусторонние отношения следует развивать во всех областях.

«В нынешних условиях имеются возможности для укрепления экономического, политического, культурного и социального сотрудничества и отношений между Ираном и Азербайджаном, поэтому власти двух стран должны активизировать свои усилия по использованию этого потенциала», считает Лариджани.

В частности, по его мнению, имеется необходимость в развитии экономических и производственных отношений между двумя сторонами, особенно в сферах АПК, транспорта.

В свою очередь, посол заявил, что Баку «всегда поддерживал развитие сотрудничества и обменов между двумя странами».

«Азербайджанский дипломат выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в таких областях, как транспорт, железная дорога, экономическое взаимодействие, градостроительство, сельское хозяйство, таможня и социально-культурное сотрудничество, а также оздоровительный туризм. Он также выразил надежду, что благодаря принятым мерам сотрудничество между двумя странами в сфере туризма будет и далее укрепляться», - подчеркивает издание.

А.Азизов