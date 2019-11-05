Тегеран и Баку должны активизировать двустороннее сотрудничество - Лариджани

Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил о готовности Тегерана к всестороннему расширению сотрудничества с Азербайджаном.
Об этом Лариджани заявил на встрече с послом Азербайджана в Иране Буньядом Гусейновым, сообщает иранское агентство Mehr.
Спикер парламента добавил, что парламент Ирана не видит препятствий на пути расширения парламентского сотрудничества с Азербайджаном.
Он подчеркнул, что двусторонние отношения следует развивать во всех областях.
«В нынешних условиях имеются возможности для укрепления экономического, политического, культурного и социального сотрудничества и отношений между Ираном и Азербайджаном, поэтому власти двух стран должны активизировать свои усилия по использованию этого потенциала», считает Лариджани.
В частности, по его мнению, имеется необходимость в развитии экономических и производственных отношений между двумя сторонами, особенно в сферах АПК, транспорта.
В свою очередь, посол заявил, что Баку «всегда поддерживал развитие сотрудничества и обменов между двумя странами».
«Азербайджанский дипломат выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в таких областях, как транспорт, железная дорога, экономическое взаимодействие, градостроительство, сельское хозяйство, таможня и социально-культурное сотрудничество, а также оздоровительный туризм. Он также выразил надежду, что благодаря принятым мерам сотрудничество между двумя странами в сфере туризма будет и далее укрепляться», - подчеркивает издание.
А.Азизов
АЖД закупает 150 вагонов грузоподъемностью до 80 тонн
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 10 мес. повысился на 5,6%
Новак: РФ в октябре исполняла сделку ОПЕК+ на 93%, к концу месяца - перевыполнила обязательства на 30%
Минэкологии Азербайджана планирует улучшить нормативную базу для снижения воздействия на экологию пластиковых отходов
В ДТП в Баку с участием двух пассажирских автобусов пострадали 8 человек
Полиция Греции задержала более 40 мигрантов, которых нелегально перевозили в фуре-рефрижераторе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Агдаше
ИВ Агсу определилась с подрядчиком ремонта домов, пострадавших от землетрясения
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного здания в Габале
Первая фаза американо-китайского торгового соглашения заложит основу для дальнейших договоренностей - министр торговли США
В России может снова появиться "военная тайна"
Сенатор-республиканец требует от СМИ раскрыть имя разоблачителя, а самого его выступить в Конгрессе
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку