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Происшествия 05.11.2019 10:37

В ДТП в Баку с участием двух пассажирских автобусов пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Низаминском районе города Баку во вторник.

«ДТП произошло около рынка 8 км. В результате ДТП было госпитализировано 8 человек, в том числе 4 женщины», - сообщает пресс-служба Минздрава.

Один человек с диагнозом перелома носа после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

«Остальные 7 человек были доставлены в городскую больницу №3 и после оказания необходимой помощи были отпущены на амбулаторное лечение», - отмечается в сообщении.

При этом Минздрав не уточняет причины ДТП.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНЗДРАВ, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]