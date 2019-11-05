В ДТП в Баку с участием двух пассажирских автобусов пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Низаминском районе города Баку во вторник.
«ДТП произошло около рынка 8 км. В результате ДТП было госпитализировано 8 человек, в том числе 4 женщины», - сообщает пресс-служба Минздрава.
Один человек с диагнозом перелома носа после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
«Остальные 7 человек были доставлены в городскую больницу №3 и после оказания необходимой помощи были отпущены на амбулаторное лечение», - отмечается в сообщении.
При этом Минздрав не уточняет причины ДТП.
А.Мамедов
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