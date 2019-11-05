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Экология 05.11.2019 10:40

Минэкологии Азербайджана планирует улучшить нормативную базу для снижения воздействия на экологию пластиковых отходов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует привлечь консультанта для совершенствования нормативно-правовой базы с целью снижения воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок.

Отбор консультанта проводится посредством тендера, стоимость участия в котором составляет 30 манатов.

Консультант на эти цели привлекается в рамках Плана мероприятий на 2019-2020 годы по снижению воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок.

Тендерные предложения принимаются до 17:00 4 декабря. Вскрытие предложений пройдет 5 декабря.

Телефон для справок: (+99412) 539-18-10, контактное лицо – Турал Гюлюшов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЭКОЛОГИИ, ПЛАСТИК, ОТХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]