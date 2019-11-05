Минэкологии Азербайджана планирует улучшить нормативную базу для снижения воздействия на экологию пластиковых отходов

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует привлечь консультанта для совершенствования нормативно-правовой базы с целью снижения воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок.
Отбор консультанта проводится посредством тендера, стоимость участия в котором составляет 30 манатов.
Консультант на эти цели привлекается в рамках Плана мероприятий на 2019-2020 годы по снижению воздействия на окружающую среду отходов пластиковых упаковок.
Тендерные предложения принимаются до 17:00 4 декабря. Вскрытие предложений пройдет 5 декабря.
Телефон для справок: (+99412) 539-18-10, контактное лицо – Турал Гюлюшов.
Б.Рустамбеков
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