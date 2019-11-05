Оппозиционная Сирийская национальная армия разработала моральный кодекс

Поддерживаемая Турцией оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) приняла моральный кодекс, чтобы оградить бойцов от злоупотреблений и нарушений прав человека.
В сообщении СНА отмечается, что кодекс, разработанный департаментом группировки по вопросам морали и этики, призван "обеспечить безопасность, неприкосновенность и права всех без исключения сирийцев", а также обязует бойцов армии "следовать самым высоким этическим и профессиональным стандартам поведения и дисциплины".
СНА была создана на базе умеренных оппозиционных вооруженных группировок арабов и туркоманов в декабре 2017 года с целью участия в военных операциях Турции на севере Сирии. В СНА вошла часть формирований Свободной сирийской армии.
В планы Анкары входила передача в будущем национальной армии контроля за сирийско-турецкой границей.
В настоящее время Турция использует СНА на северо-востоке Сирии, где до недавнего времени проводила операцию "Источник свободы" против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, а сейчас осуществляет патрулирование в приграничной 10-километровой зоне.
Этический кодекс определяет нормы поведения оппозиционной армии при осуществлении патрулирования, создания КПП, применения огнестрельного оружия.
Документ также обязует СНА обращаться с военнопленными в соответствии с нормами международного права, включая Женевские конвенции 1949 года, которые остаются основами международного гуманитарного права.
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