Москва не намерена пересматривать планы по иранскому объекту в Фордо - Рябков

Российско-иранский проект по перепрофилированию ядерного объекта в Фордо остается в силе, и он не подвергнется ревизии, заявил во вторник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для российской стороны не менее существенно, что наш совместный с иранцами проект по перепрофилированию обогатительного объекта в Фордо на производство стабильных изотопов остается в силе", - сказал Рябков.

По его словам, "никакой ревизии он (этот проект - ИФ) не подвергается". "Мы настроены как и раньше, строго выполняя свои обязательства в рамках СВПД, двигаться в направлении его полной, эффективной и успешной реализации", - сказал российский дипломат.