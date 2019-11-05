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СНГ 05.11.2019 16:12

Москва не намерена пересматривать планы по иранскому объекту в Фордо - Рябков

Российско-иранский проект по перепрофилированию ядерного объекта в Фордо остается в силе, и он не подвергнется ревизии, заявил во вторник "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Для российской стороны не менее существенно, что наш совместный с иранцами проект по перепрофилированию обогатительного объекта в Фордо на производство стабильных изотопов остается в силе", - сказал Рябков.

По его словам, "никакой ревизии он (этот проект - ИФ) не подвергается". "Мы настроены как и раньше, строго выполняя свои обязательства в рамках СВПД, двигаться в направлении его полной, эффективной и успешной реализации", - сказал российский дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ОБЪЕКТ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]