Путин выступит с посланием Федеральному собранию, возможно, в начале следующего года - Песков

В Кремле пока не называют сроков обращения президента с Посланием к Федеральному собранию.
"Каких-то сроков пока не устанавливали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.
По его словам, обращения с Посланием "до конца этого года может не быть, но будет в начале следующего года".
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