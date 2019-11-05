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СНГ 05.11.2019 17:02

Путин выступит с посланием Федеральному собранию, возможно, в начале следующего года - Песков

В Кремле пока не называют сроков обращения президента с Посланием к Федеральному собранию.

"Каких-то сроков пока не устанавливали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

По его словам, обращения с Посланием "до конца этого года может не быть, но будет в начале следующего года".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]