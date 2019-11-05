Путин выступит с посланием Федеральному собранию, возможно, в начале следующего года - Песков

В Кремле пока не называют сроков обращения президента с Посланием к Федеральному собранию.

"Каких-то сроков пока не устанавливали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник журналистам.

По его словам, обращения с Посланием "до конца этого года может не быть, но будет в начале следующего года".