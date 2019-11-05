США грубо нарушили резолюцию ООН, закрепившую иранскую ядерную сделку - МИД РФ

Вина за очередное сокращение Тегераном своих обязательств по СВПД лежит на США, перекладывать ответственность на Иран в этой ситуации политически безответственно, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Резолюция 2231 грубо нарушена США", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, нарушают ли действия Ирана в рамках СВПД резолюцию 2231, закрепившую иранскую ядерную сделку.

Замминистра подчеркнул, что "перекладывать ответственность на Иран в этой ситуации политически безответственно".

Рябков пояснил, что "если начинать выяснять, что за чем следует, то я думаю, мы должны, прежде всего, обратиться ко всем ответственным членам международного сообщества с призывом дать именно такую квалификацию и на всех подходящих площадках подчеркивать, что страна-постоянный член Совета безопасности ООН грубейшим образом нарушила резолюцию самого Совета безопасности и действует в нарушение 25-й статьи Устава, предписывающей всем государствам добросовестно выполнять эти решения".