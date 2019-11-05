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Регион 05.11.2019 17:16

Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией станет темой встречи представителей стран в Праге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией заявил, что традиционная встреча с российским представителем Григорием Карасиным предположительно состоится 28 ноября в Праге.

На прошлой неделе Абашидзе сообщил журналистам, что на переговорах в Чехии он собирается поднять вопрос о возобновлении приостановленного Россией с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами.

"В Праге мы обсуждаем тематику, связанную с транспортными коммуникациями, в том числе, разные проблемы авиационного сообщения. И на этот раз, с большой вероятностью у нас будет разговор на эту тему", - сказал Абашидзе.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, с сентября являющийся членом Совета Федерации, продолжит работу в "пражском" формате российско-грузинского диалога.

"По поручению руководства России, господин Карасин продолжит участие в работе этого формата. Очередная "пражская" встреча, 23-я по порядку, ориентировочно намечена на конец ноября", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге. Последние переговоры состоялись 13 июня 2019 года.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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