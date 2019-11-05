Возобновление авиасообщения между Россией и Грузией станет темой встречи представителей стран в Праге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией заявил, что традиционная встреча с российским представителем Григорием Карасиным предположительно состоится 28 ноября в Праге.
На прошлой неделе Абашидзе сообщил журналистам, что на переговорах в Чехии он собирается поднять вопрос о возобновлении приостановленного Россией с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами.
"В Праге мы обсуждаем тематику, связанную с транспортными коммуникациями, в том числе, разные проблемы авиационного сообщения. И на этот раз, с большой вероятностью у нас будет разговор на эту тему", - сказал Абашидзе.
В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, с сентября являющийся членом Совета Федерации, продолжит работу в "пражском" формате российско-грузинского диалога.
"По поручению руководства России, господин Карасин продолжит участие в работе этого формата. Очередная "пражская" встреча, 23-я по порядку, ориентировочно намечена на конец ноября", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Первая встреча в этом формате состоялась в декабре 2012 года в пригороде Женевы, после этого они регулярно проходят в Праге. Последние переговоры состоялись 13 июня 2019 года.
Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.
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