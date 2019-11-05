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Регион 05.11.2019 17:31

Операция в Сирии повысила рейтинг Эрдогана - данные опроса

Популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко возросла после начала турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии - таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Metropoll.

Рейтинг одобрения действий турецкого лидера за месяц вырос на 3,7 процентных пункта и достиг 48%. Это самый высокий показатель после победы Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.

Не одобряют деятельность президента 33,7% жителей Турции, что стало самым низким показателем после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Около 18% респондентов предпочли не отвечать на поставленный вопрос.

После тяжелого кризиса, из-за которого курс турецкой лиры в прошлом году снизился на 30%, поддержка Эрдогана среди населения ослабла. В стране резко возросли инфляция и безработица.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

В среду 1 ноября поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции.

5 ноября турецкие и российские военные начали второе совместное патрулирование на севере Сирии в районе населенного пункта Айн-эль-Араб (Кобани), сообщило во вторник Минобороны Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОПУЛЯРНОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]