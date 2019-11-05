Операция в Сирии повысила рейтинг Эрдогана - данные опроса

Популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана резко возросла после начала турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии - таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Metropoll.
Рейтинг одобрения действий турецкого лидера за месяц вырос на 3,7 процентных пункта и достиг 48%. Это самый высокий показатель после победы Эрдогана на президентских выборах в июне 2018 года.
Не одобряют деятельность президента 33,7% жителей Турции, что стало самым низким показателем после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года.
Около 18% респондентов предпочли не отвечать на поставленный вопрос.
После тяжелого кризиса, из-за которого курс турецкой лиры в прошлом году снизился на 30%, поддержка Эрдогана среди населения ослабла. В стране резко возросли инфляция и безработица.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.
22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.
Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.
В среду 1 ноября поступили сообщения о том, что курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции.
5 ноября турецкие и российские военные начали второе совместное патрулирование на севере Сирии в районе населенного пункта Айн-эль-Араб (Кобани), сообщило во вторник Минобороны Турции.
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