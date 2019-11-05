Германия увеличивает субсидии на покупку электромобилей

Правительство ФРГ и германские автопроизводители договорились о повышении субсидий на покупку электромобилей для того, чтобы стимулировать спрос на них.
Доплата при приобретении электромобилей стоимостью менее 40 тыс. евро с 2020 года увеличится до 6 тыс. евро с нынешних 4 тыс. евро. На гибридные модели размер субсидии вырастет до 4,5 тыс. евро с 3 тыс. евро.
Покупатели электромобилей и гибридных машин дороже 40 тыс. евро получат соответственно 5 тыс. евро и 4 тыс. евро.
Расходы разделят между собой пополам производители и государство. Такое решение было принято в рамках встречи, в которой приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, ряд министров и глав федеральных земель, а также руководители автоконцернов, компаний-поставщиков запчастей, Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) и представители профсоюзов. Еще одной важной темой обсуждения стало расширение в стране сети устройств для зарядки электромобилей.
Субсидии на автомобили с электрическими двигателями были введены в Германии около трех лет назад. Планируется, что до 2030 года в ФРГ ежегодно будет выпускаться порядка 10 млн электромобилей.
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