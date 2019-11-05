Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8911 RUR   0.0268 GBR   2.1895 TRY   0.2965

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.54 0.34 Brent 62.13 0.44

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.11.2019 17:47

Германия увеличивает субсидии на покупку электромобилей

Правительство ФРГ и германские автопроизводители договорились о повышении субсидий на покупку электромобилей для того, чтобы стимулировать спрос на них.

Доплата при приобретении электромобилей стоимостью менее 40 тыс. евро с 2020 года увеличится до 6 тыс. евро с нынешних 4 тыс. евро. На гибридные модели размер субсидии вырастет до 4,5 тыс. евро с 3 тыс. евро.

Покупатели электромобилей и гибридных машин дороже 40 тыс. евро получат соответственно 5 тыс. евро и 4 тыс. евро.

Расходы разделят между собой пополам производители и государство. Такое решение было принято в рамках встречи, в которой приняли участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, ряд министров и глав федеральных земель, а также руководители автоконцернов, компаний-поставщиков запчастей, Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) и представители профсоюзов. Еще одной важной темой обсуждения стало расширение в стране сети устройств для зарядки электромобилей.

Субсидии на автомобили с электрическими двигателями были введены в Германии около трех лет назад. Планируется, что до 2030 года в ФРГ ежегодно будет выпускаться порядка 10 млн электромобилей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, СУБСИДИИ


Похожие новости


Deutsche Post DHL пересадила около 20% курьеров на электромобили Porsche планирует вдвое повысить инвестиции в выпуск электромобилей Volkswagen к 2030г предложит электрические версии для всех 300 моделей автомобилей BMW намерена увеличить продажи электромобилей до 100 тыс. в 2017г

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]