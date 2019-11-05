Значительная часть территории Ирака, включая столицу, вновь отключена от интернета

Иракские власти во вторник вновь закрыли доступ в интернет для жителей Багдада и южных районов страны, сообщает организация по киберзащите NetBlocks.

По ее данным, с нуля часов багдадского времени (совпадает с московским) объем траффика в Ираке на минимумах снижался до 19% от обычного уровня - речь идет о самом серьезном ограничении в сфере телекоммуникаций с 1 октября, когда в стране начались беспорядки.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны.