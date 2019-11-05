ЕК не комментирует заявление главы Минэнерго Украины о возможности прекращения транзита газа из РФ

Европейская комиссия (ЕК) не комментирует заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о том, что его страна готова прекратить транзит российского газа, так как в украинские подземные хранилища закачены достаточные для отопительного сезона объемы.

"Не думаю, что нам стоит комментировать комментарии. Напротив, мы продолжаем наши усилия на трехсторонней основе в рамках этих переговоров по газовому транзиту", - заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии "дорожную карту" по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" свыше $6 млрд.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.