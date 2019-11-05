Нефть дорожает, цена Brent - $62,65 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник поднимаются, позитивом для инвесторов стали положительные сигналы о ходе торговых переговоров между США и Китаем.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:10 подорожали на $0,54 (на 0,84%) - до $62,65 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,35 (на 0,62%) - до $56,89 за баррель.
"Фундаментальные факторы мало что сделали для подъема рынка", этот рост обусловлен восстановлением оптимизма относительно торговых вопросов США-КНР, говорится в отчете ING. При этом аналитики банка считают, что "увеличение цен на нефть будет кратковременным, учитывая масштабы профицита нефти, который ожидается в первом полугодии 2020 года".
Однако котировки могут отреагировать, "если ОПЕК+ удивят рынок в декабре более сильным, чем ожидалось, сокращением добычи в 2020 году", сообщается в прогнозе ING.
"Несмотря на хрупкость ситуации на Ближнем Востоке, слабость мировой экономики остается главной темой для рынка, тогда как запасы нефти на данный момент выглядят достаточно высокими, - отмечает Норберт Рюкер из Julius Baer. - Мы придерживаемся нейтрального взгляда на "черное золото" и ожидаем цены около $60 за баррель в ближайшей перспективе и ниже этой отметки - на более далеком горизонте".
Главными новостями для рынка на выходных стали данные о предстоящем IPO Saudi Aramco: акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии начнут торговаться на бирже в Эр-Рияде в середине декабря. "Отличительной чертой этого размещения будет то, что инвесторы станут не акционерами компании, а, в конечном счете, акционерами самой страны", - заключает Рюкер.
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