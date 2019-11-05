Еврокомиссия приветствовала решение Европейского суда о несоответствии положений польского закона законодательству ЕС

Европейская комиссия приветствовала принятое во вторник постановление Европейского суда, который счел противоречащими законодательству ЕС поправки в польский закон об организации обычных судов.

"Это важное постановление в поддержку независимости судебной власти в Польше и не только в ней, а также для предотвращения дискриминации по признаку пола", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В постановлении суда разъясняется, что Польша не выполнила своих обязательств, во-первых, установив разный возраст выхода на пенсию мужчин и женщин - судей или государственных обвинителей, во-вторых, снизив пенсионный возраст судей обычных судов и одновременно наделив министра юстиции полномочиями продлевать срок активной службы этих судей.

ЕК как гарант договоров ЕС заявляет о готовности продолжать обсуждение с польским правительством всех других нерешенных вопросов, связанных с верховенством права.