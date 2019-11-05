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Дальнее зарубежье 05.11.2019 18:33

Еврокомиссия приветствовала решение Европейского суда о несоответствии положений польского закона законодательству ЕС

Европейская комиссия приветствовала принятое во вторник постановление Европейского суда, который счел противоречащими законодательству ЕС поправки в польский закон об организации обычных судов.

"Это важное постановление в поддержку независимости судебной власти в Польше и не только в ней, а также для предотвращения дискриминации по признаку пола", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

В постановлении суда разъясняется, что Польша не выполнила своих обязательств, во-первых, установив разный возраст выхода на пенсию мужчин и женщин - судей или государственных обвинителей, во-вторых, снизив пенсионный возраст судей обычных судов и одновременно наделив министра юстиции полномочиями продлевать срок активной службы этих судей.

ЕК как гарант договоров ЕС заявляет о готовности продолжать обсуждение с польским правительством всех других нерешенных вопросов, связанных с верховенством права.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, СУДОПРОИЗВОДСТВО, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]