Мамедъяров о будущем ВП: Мы должны быть реалистами и прагматиками

Вопросы безопасности будут занимать основное и важное место в сотрудничестве Азербайджана с Европейским союзом, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Сотрудничество в сфере безопасности, с большой вероятностью, будет занимать очень важное место в нашем диалоге с ЕС. Азербайджан является для ЕС вратами в Каспийское море и в Центральную Азию. Поэтому важно определить гибридные вызовы для борьбы с кибербезопасностью, радикализмом, неурегулированными конфликтами, экстремизмом и терроризмом», - сказал Мамедъяров во вторник в Стокгольме на министерском семинаре высшего уровня «Новый взгляд на Восточное партнерство (ВП)».

Текст выступления Мамедъярова распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

При этом Мамедъяров отметил, что если ЕС хочет привлекательного и живого диалога в рамках ВП, то «необходимо лучше слушать страны-партнеры».

По его мнению, соблюдение международного права является лучшим путем для устранения проблем, имеющихся в регионе.

«Однако, ЕС, чтобы противостоять новым вызовам ВП, должен выполнить основные обязательства. 10 лет назад в Праге была принята совместная декларация, которая стала основой ВП. В этом документе мы единогласно согласились с обязательствами, основными на принципах международного права. Мы не можем больше мириться с оккупацией и злоупотреблением основными принципами ВП. Армения не только продолжает оккупацию азербайджанских территорий, но на словах и на деле всячески мешает скорейшему мирному урегулированию (нагорно-карабахского – ИФ) конфликта в рамках резолюций Совбеза ООН. Поэтому, если в ближайшее десятилетие в повестку ВП не будет включен сильный компонент безопасности, то для Азербайджана это время в программе будет иметь меньшее значение», - отметил он.

Мамедъяров считает, что настало время задуматься над тем, что дала нынешняя повестка ВП Азербайджана, и куда она дальше будет двигаться, чего можно ожидать в следующие 10 лет, насколько привлекательными будут Азербайджана механизмы и инструменты ВП.

«Азербайджан отдает приоритет индивидуальному подходу. Мы должны быть прагматиками и реалистами», - добавил глава МИД.

Мамедъяров считает, что взаимодействие должно стать ведущей силой многостороннего сотрудничества. «Сегодня это источник стабильности и одно из средств для усиления устойчивости стран-партнеров. Эта тема привлекает инвестиции, внимание финансовых структур, частного сектора. Это также стимул для торговли. Это не протекционизм», - сказал он.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина и Армения.

А.Азизов