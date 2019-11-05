Завершено второе совместное патрулирование турецких и российских военных на севере Сирии - Минобороны Турции

На севере Сирии, к востоку от Евфрата, во вторник завершено второе совместное патрулирование турецких и российских военных, сообщило оборонное ведомство Турции.

"Турецкие и российские военные подразделения с использованием БПЛА завершили в соответствии с планом второе патрулирование на востоке Евфрата, - говорится в сообщении. - Во втором патрулировании от района Айн-эль-Араб (Кобано - ИФ) были задействованы в общей сложности восемь транспортных средств, по четыре с каждой стороны, и беспилотный летательный аппарат. Длина маршрута патрулирования турецких и российских военных подразделений составила 73 км".

Во вторник Минобороны России сообщило о начале нового патрулирования в Сирии.

"С 12:20 5 ноября 2019 года второй совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции приступил к работе в новом приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - заявили в Минобороны РФ.

"Всего в составе патруля на маршруте патрулирования находится 8 единиц военной техники и около 50 военнослужащих обеих стран. Общая протяженность маршрута патрулирования составит более 160 километров и пройдет через крупные населенные пункты Бандар-Хан и Шиух-Фаухани", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны сообщили, что второе патрулирование пройдет по новому маршруту - патруль стартовал от пункта таможенного перехода Айлишар, он пройдет сначала в западном, а затем продолжится в восточном направлении вдоль сирийско-турецкой границы.

"Патрулирование маршрута осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях "Kirpi" турецкой пограничной службы. Контроль движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции", - сказали в министерстве.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничной службой в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

Первое совместное патрулирование было проведено 1 ноября. По данным Минобороны Турции, турецкие и российские подразделения, выполнявшие патрулирование в 10-километровой зоне вдоль от турецко-сирийской границы, проехали в общей сложности 87 км. Патрулирование продолжалось около четырех часов.