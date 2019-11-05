Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО "Азерхалча" из госбюджета 2 млн манатов на строительство, обеспечение и создание инфраструктуры мастерской по производству ковров в Геранбойском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений на 2019 год.

А.Мамедов