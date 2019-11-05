Остаток средств на едином казначейском счете Азербайджана на начало 2020г превысит 900 млн манатов

Счетная палата Азербайджана остаток средств на едином казначейском счете на начало 2020г прогнозирует на уровне свыше 900 млн манатов.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Счетной палаты, данная сумма прогнозируется с учетом ожидаемых на конец 2019 года доходов госбюджета (24 млрд 134,5 млн манатов), расходов (26 млрд 913,7 млн манатов), поступлений от приватизации (62 млн манатов), а также объема операций по обслуживанию госдолга.
При этом правительство Азербайджана в 2020 году рассчитывает получить доход в размере 2 млн манатов от управления остатком средств на едином казначейском счете.
Остаток средств на едином казначейском счете Азербайджана по итогам 2018 года составил 872,4 тыс. манатов.
А.Мамедов
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