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СНГ 05.11.2019 19:16

Путин расценивает войну против русского языка в ряде стран как нарушение прав человека на родную речь и культуру

Русофобы объявили войну русскому языку, а в некоторых странах линия на его ограничение становится официальной политикой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал он во вторник на заседании президентского Совета по русскому языку.

В связи с этим президент отметил, что на России лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и литературы.

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, это не секрет, здесь активно работают разного рода маргиналы и агрессивные националисты", - подчеркнул Путин.

Он заметил, что "в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой".

"Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память", - продолжил глава государства.

По его словам, в этих условиях перед Россией стоят две равновеликие задачи.

"Первое - это обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности россиян, и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая - реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах", - пояснил он.

Путин отметил, что в последние годы на этих направлениях сделано достаточно много, а вопросы русского языка и литературы отражены в ключевых программных документах РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЗАРУБЕЖЬЕ, РУСОФОБИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]