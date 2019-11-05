Путин расценивает войну против русского языка в ряде стран как нарушение прав человека на родную речь и культуру

Русофобы объявили войну русскому языку, а в некоторых странах линия на его ограничение становится официальной политикой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию", - сказал он во вторник на заседании президентского Совета по русскому языку.
В связи с этим президент отметил, что на России лежит большая ответственность за сохранение, развитие и распространение русского языка и литературы.
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, думаю, это не секрет, здесь активно работают разного рода маргиналы и агрессивные националисты", - подчеркнул Путин.
Он заметил, что "в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой".
"Но за ней, и это тоже должно быть понятно и ясно, - все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и историческую память", - продолжил глава государства.
По его словам, в этих условиях перед Россией стоят две равновеликие задачи.
"Первое - это обеспечить достойный уровень знаний и общей грамотности россиян, и тем самым глобальную конкурентоспособность, притягательность русского языка как современного, живого, динамично развивающегося средства общения. Вторая - реализовать действенную систему поддержки русской языковой среды за рубежом в информационной, образовательной, гуманитарной сферах", - пояснил он.
Путин отметил, что в последние годы на этих направлениях сделано достаточно много, а вопросы русского языка и литературы отражены в ключевых программных документах РФ.
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