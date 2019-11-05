Мамедъяров: Азербайджан – друг для инвесторов

Рынок Азербайджана является очень надежным для иностранных инвесторов, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.
«Рынок Азербайджана может и не так уж и велик для Европейского Союза (ЕС). Но наш рынок именно тот рынок, который возводит соглашения с иностранными партнерами до статуса национальных законов. Иностранные инвесторы спокойны за свои вложения», - сказал Мамедъяров во вторник в Стокгольме на министерском семинаре высшего уровня «Новый взгляд на Восточное партнерство (ВП)».
По его словам, для того чтобы сделать Азербайджан центром логистики на карте Евразии в последующем тоже будут применены аналогичные методы.
«В какой стране ЕС и странах Восточного партнерства иностранный инвестор может прийти и воспользоваться 30-40 летним либеральным финансовым и инвестиционным режимом? Это очень большой период и большие обязательства, к тому же требующие политическую волю. Азербайджан является другом инвесторов»,- сказал глава МИД.
В тоже время Мамедъяров подчеркнул, что ЕС является главным торговым и инвестиционным партнером Азербайджана.
Он отметил, что во время своего последнего визита в Баку президент Дональд Туск подчеркнул, что Азербайджан сделал важные шаги с целью стать транспортным и логистическим центром.
«Азербайджан является не только страной, обеспечивающий Южный газовый коридор, но и поддерживающий несколько торговых коридоров между Европой и Азией», - сказал Мамедъяров.
Глава МИД также сообщил, что основными приоритетами Азербайджана являются диверсификация ненефтяной экономики, развитие туризма, малого и среднего бизнеса, логистики, высоких технологий и увеличение инвестиций в развитие сельского хозяйства.
Б.Рустамбеков
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