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Бизнес и законодательство 05.11.2019 17:22

Мамедъяров: Азербайджан – друг для инвесторов

Рынок Азербайджана является очень надежным для иностранных инвесторов, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Рынок Азербайджана может и не так уж и велик для Европейского Союза (ЕС). Но наш рынок именно тот рынок, который возводит соглашения с иностранными партнерами до статуса национальных законов. Иностранные инвесторы спокойны за свои вложения», - сказал Мамедъяров во вторник в Стокгольме на министерском семинаре высшего уровня «Новый взгляд на Восточное партнерство (ВП)».

По его словам, для того чтобы сделать Азербайджан центром логистики на карте Евразии в последующем тоже будут применены аналогичные методы.

«В какой стране ЕС и странах Восточного партнерства иностранный инвестор может прийти и воспользоваться 30-40 летним либеральным финансовым и инвестиционным режимом? Это очень большой период и большие обязательства, к тому же требующие политическую волю. Азербайджан является другом инвесторов»,- сказал глава МИД.

В тоже время Мамедъяров подчеркнул, что ЕС является главным торговым и инвестиционным партнером Азербайджана.

Он отметил, что во время своего последнего визита в Баку президент Дональд Туск подчеркнул, что Азербайджан сделал важные шаги с целью стать транспортным и логистическим центром.

«Азербайджан является не только страной, обеспечивающий Южный газовый коридор, но и поддерживающий несколько торговых коридоров между Европой и Азией», - сказал Мамедъяров.

Глава МИД также сообщил, что основными приоритетами Азербайджана являются диверсификация ненефтяной экономики, развитие туризма, малого и среднего бизнеса, логистики, высоких технологий и увеличение инвестиций в развитие сельского хозяйства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЕС, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]